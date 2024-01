Estão confirmadas mais três atuações para a edição dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa: Carolina Deslandes estreia-se no Palco Mundo no dia 22 de junho e Lukas Graham e Jake Bugg atuam no Palco Galp no dia 16 de junho.

"Os três prometem tornar a festa, que comemora os 20 anos do festival em Portugal, ainda mais especial, no segundo e terceiro dias desta edição tão marcante, recheada de grandes nomes da música nacional e internacional", sublinha a organização em comunicado.

Carolina Deslandes estreou-se no Rock in Rio Lisboa em 2018, no Galp Music Valley, e em 2019 atuou na edição comemorativa dos 15 anos do festival, nos Jardins da Torre de Belém, e no Rock in Rio Brasil, ao lado dos Melim. Este ano, a artista abre o Palco Mundo a 22 de junho, no mesmo dia de Ivete Sangalo.

Diretamente da Dinamarca, Lukas Graham tornou-se um dos primeiros 25 artistas a entrar no Billions Club do Spotify com o sucesso "7 Years". No dia 16 de junho, o artista promete trazer todos os sucessos, como "Happy Home" ou "Love Someone", e apresentar o seu novo álbum, "4 (The Pink Album)", no Palco Galp da Cidade do Rock de Lisboa,

O cantor e compositor britânico Jake Bugg, que ganhou destaque com o seu primeiro álbum, regressa a Portugal para celebrar a sua carreira. No Parque Tejo Lisboa, o artista vai recordar temas como "Lightning Bolt" ou "Two Fingers” e estrear o seu mais recente single “Love Is Something”.

"Fico muito feliz por podermos celebrar o sucesso da carreira da Carolina no Palco Mundo, nesta que é uma edição tão especial para nós. Além do talento artístico inquestionável, é muito bom poder dar palco a essa mulher incrível que com amor e doçura tem coragem de confrontar estigmas e dar voz a mudanças comportamentais fundamentais para que possamos fazer do mundo um lugar melhor, para todos. E o anúncio do Lukas e do Jake vem desvendar mais um pouquinho das super novidades que o Palco Galp vai trazer para o festival", sublinha Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock In Rio.

A 10.ª edição do Rock In Rio Lisboa está agendada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no novo recinto no Parque Tejo Lisboa. "Além de celebrar duas décadas de história em Portugal, o festival promete surpresas emocionantes, espetáculos memoráveis e uma experiência renovada para todos os que se juntam a esta celebração épica", frisa a organização.