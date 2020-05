A partir das suas casas, o grupo brasileiro Porta dos Fundos continua a gravar os seus vídeos semanais para o Youtube. Esta semana, o sketch é protagonizado por Gregorio Duvivier, que também escreveu o guião do vídeo "Vírus Influencer".

Na paródia, o humorista veste a pele de um influenciador digital que acredita ter sido o primeiro a "levar o novo coronavírus para o Brasil".

"Hello, víruslovers! Tudo mundo mal? Espero que sim. Estou a adorar a minha estadia aqui no Brasi, vocês acolhem-me muito bem. (...) Fico muito emocionado com tanta gente a sair à rua para me ver", diz a personagem no texto que acompanha o vídeo.

Veja o vídeo: