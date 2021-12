Gregório Duvivier, Gustavo Miranda, João Vicente de Castro e Luís Lobianco constituem o elenco de “Portátil”, cujo primeiro espetáculo da nova digressão portuguesa está marcado para 17 de dezembro, no Convento S. Francisco, em Coimbra.

Depois de esgotar quatro datas - em Ílhavo, Porto e Lisboa (duas datas) - a produção abriu três novas sessões para estas cidades.

Ílhavo contará com uma sessão extra no dia 19 de dezembro às 21h30, na Casa da Cultura, no Porto haverá uma nova sessão no dia 20 de dezembro às 18h30, no Teatro Sá da Bandeira, e, em Lisboa, o espetáculo extra é no dia 22 de dezembro às 18h30, no Teatro Tivoli BBVA.

Produzido pela H2N, “Portátil” é um espetáculo criado no momento da representação, a partir das histórias contadas por um convidado do público, resultando numa narrativa improvisada.