A final, que decorre no dia 18 é disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, pelos denominados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel).

A caminhada de Conan Osíris

Depois de Cláudia Pascoal e Isaura, Conan Osíris foi o escolhido para representar Portugal em Israel, no Festival Eurovisão da Canção. O cantor arriscou, surpreendeu, deu que falar, gerou polémica e venceu o concurso nacional: "Telemóveis" foi o mais votado na final do Festival da Canção da RTP, que decorreu a 2 de março, na Portimão Arena.

No total, no festival da RTP, o tema somou 24 pontos. Em segundo lugar na classificação geral ficou "Igual a Ti", de NBC, seguido de "Perfeito", de Matay.

Depois de ser o escolhido para representar Portugal, a popularidade de Conan Osíris subiu em flecha. Durante o mês de março, Conan Osíris foi mencionado 4900 vezes nas redes sociais, de acordo com o Social Media Explorer da MediaMonitor - segundo a revista Marketeer, o cantor foi a segunda personalidade portuguesa mais mencionadas nas redes sociais, ficando apenas atrás de Cristino Ronaldo (8806 menções).

Além fronteiras, Conan Osíris também foi conquistando fãs, tendo estado entre os favoritos para vencer a edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção. Depois de vencer o concurso nacional, o cantor conquistou o sétimo lugar nas casas de apostas online, tendo vindo a perder pontos à medida que foram sendo revelados todos os temas que vão ser apresentados nas galas.

Na última semana, o tema de Portugal caiu para 19ª posição no topo geral das casas de apostas online. Já entre as canções que vão ser apresentadas na primeira semifinal, a canção “Telemóveis”, interpretada e composta por Conan Osíris, ocupa a 12.º lugar na lista de preferências dos apostadores. Ou seja, não está entre os 10 que passam à final.

A Grécia, Chipre e Austrália são os três países que ocupam os primeiros lugares do ranking, segundo o site Eurovision World.

O alinhamento da primeira semifinal

As duas semifinais do Festival Eurovisão da Canção estão dividas em duas partes. Portugal atua na segunda parte - "Telemóveis" será o 15º tema a ser ouvido em Israel, já na segunda parte da da cerimónia que será apresentada por Bar Refaeli, Assi Azar, Erez Tal e Lucy Ayoub.

créditos: Thomas Hanses

Os artista do Chipre (Tamta - "Replay"), de Montenegro (D mol – “Heaven”), da Finlândia (Darude feat. Sebastian Rejman – “Look Away”), da Polónia (Tulia - "Fire of Love (Pali się)" e da Eslovénia (Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi) são os primeiros a subir ao palco. Seguem-se as atuações da República Checa (Lake Malawi – "Friend of a Friend"), Hungria (Joci Pápai – "Az én apám"), Bielorrússia (Zena - "Like It"), Sérvia (Nevena Božović - "Kruna"), Bélgica (Eliot - "Wake Up"), Geórgia (Oto Nemsadze - "Sul tsin iare"), Austrália (Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity") e da Islândia (Hatari – "Hatrið mun sigra"), que fecha a primeira parte da gala.

A segunda parte abre com com Victor Crone ("Storm"), da Estónia, seguindo-se a atuação de Conan Osíris (Portugal), com o tema "Telemóveis". Grécia (Katerine Duska - “Better Love”) e São Marino (Serhat - "Say Na Na Na") fecham a gala.

Veja os ensaios de todos os artistas:

A Eurovisão em Israel

Há um ano, a 12 de maio de 2018, Salvador Sobral entregava o galardão do Festival Eurovisão da Canção a Netta Barzilai, que representava Israel com o tema "Toy". Depois de meses de incertezas, a organização confirmou que seria Telavive a receber a edição deste ano do concurso de música, considerado um dos maiores do mundo da televisão.

A cidade acolhe pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat. Israel acolheu, em Jerusalém, o Festival Eurovisão da Canção em 1979 e em 1999, por ter vencido nos anos anteriores - em 1980, embora tenha vencido em 1979, o país declinou a oportunidade de organizar o concurso pela segunda vez consecutiva, acabando por passar para a Holanda.

A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção está marcada para esta terça-feira, dia 14 de maio. Já a segunda parte está agendada para 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical acontece no dia 18 de maio.

Depois de Filomena Cautela, Daniela Rua, Sílvia Alberto e de Catarina Furtado, as três galas serão apresentadas por Bar Refaeli, Assi Azar, Erez Tal e Lucy Ayoub.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.