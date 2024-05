Malta, Albânia, Grécia, Suíça, Chéquia, Áustria, Chéquia, Áustria, Dinamarca, Arménia, Letónia, São Marino, Geórgia, Bélgica, Estónia, Israel, Noruega e Países Baixos competem esta quinta-feira, dia 9 de maio, por um lugar na final do Festival Eurovisão da Canção.

A segunda semifinal do concurso arranca às 20h00 (hora de Portugal continental), mas apenas será transmitida pela RTP1 depois das 22h30.

Na segunda ronda competem 16 canções, mas apenas 10 vão conquistar passagem à grande final, marcada para sábado, 12 de maio.

Atuações da 2.º Semifinal:

Malta – “Loop” by Sarah Bonnici Albânia – “Titan” by Besa Grécia – “Zari” by Marina Satti Suíça – “The Code” by Nemo Chéquia –“Pedestal” by Aiko Áustria – “We Will Rave​” by Kaleen Dinamarca – “Sand” by Saba Arménia – “Jako” by Ladaniva. Letónia – “Hollow” by Dons São Marino – “11:11” by Megara Geórgia – “Firefighter” by Nutsa Buzaladze Bélgica – “Before the Party’s Over” by Mustii Estónia – “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” by 5miinust & Puuluup Israel – “Hurricane” by Eden Golan Noruega – “Ulveham” by Gåte Países Baixos – “Europapa” by Joost Klein

Os primeiros finalistas

créditos: EBU

A representante de Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, iolanda com a canção “Grito”, garantiu na terça-feira, dia 7 de maio, passagem à final do concurso, marcada para sábado em Malmö, na Suécia.

Além de “Grito”, foram também escolhidos para passar à final os temas da Sérvia, Eslovénia, Ucrânia, Lituânia, Finlândia, Chipre, Croácia, Irlanda e Luxemburgo.

Na primeira semifinal, que foi transmitida em direto em Portugal na RTP1, competiam 15 canções, por dez lugares. De fora da final ficaram os temas da Polónia, Islândia, Moldávia, Azerbaijão e Austrália.

Em cada semifinal, dez países carimbam passagem à final. O televoto de cada país vale 50% da pontuação total e os outros 50% ficam a cargo da opinião de especialistas da indústria musical, escolhidas pelo país em questão.

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas à final só chegam 26: os dez escolhidos na primeira semifinal, dez que serão selecionados esta quinta-feira, na segunda semifinal, e os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

No ano passado, Portugal em 23.º lugar no Festival Eurovisão da Canção, com Mimicat e a canção “Ai coração”.