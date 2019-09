A organização anunciou hoje, no site oficial, as primeiras 33 bandas e artistas do cartaz, escolhidas por várias rádios nacionais europeias. Em Portugal, a escolha cabe à Antena 3. Além disso, foi anunciada a presença de quatro artistas e bandas da Suíça, o país em foco na edição de 2020.

Os Sensible Soccers, de Barcelos, editaram em março deste ano o terceiro álbum, “Aurora”. Em edição de autor com o apoio da GDA, “Aurora” foi gravado em residência na Casa do Soto, em Arouca.

Os Sensible Soccers, cuja discografia inclui ainda “8” e “Villa Soledade”, são Hugo Gomes (teclados), Manuel Justo (teclados e sintetizador) e André Simão (baixo e 'drumpads').