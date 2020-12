"Nós somos as Lookalike e somos irmãs gémeas. Temos 22 anos e começamos há pouco tempo o nosso projeto no mundo da música". É assim que Sofia e Carlota se apresentam em conversa com o SAPO Mag para a rubrica "Prazer em Conhecer-te".

As irmãs gémeas, de 22 anos, cantam e compõem as suas próprias músicas e que têm crescido e trabalhado em projetos com diferentes jovens artistas e produtores. O estúdio em casa alimenta-lhes a liberdade criativa, tendo já editado três singles originais: "Acabou", "Tu Não Tens Noção" e, mais recentemente, "Amar do Zero", com Pedro Gonçalves.

Apesar de estarem agora a dar os primos passos no mundo da música, Sofia e Carlota começaram aos quatro anos a "aventura". "Com quatro anos gravámos uma canção para a escola. Portanto, desde cedo que criámos ligação. Víamos o nosso pai a tocar piano e isso fez sempre parte da nossa vida", contam. "Lembro-me perfeitamente da canção. O nosso pai sempre teve o sonho de ter um estúdio e era na sala de jantar, numa parede (...) E gravámos lá a canção, que se chamava a 'Música da Tartaruga' porque nós éramos da sala das tartarugas. Devíamos ter quatro ou cinco anos. Começamos logo com um tema original, escrito pelo nosso pai", recordam.

"Sempre tivemos este bichinho. Sempre cantámos, sempre tivemos ligação à música e tivemos sempre muitos contactos com músicos (...) Mas foi aos 17 ou 18 anos que começamos a pensar que estávamos preparadas - há uma fase, quando somos mais novos, que não estamos preparados para isto ou estás, depende... Mas foi aí que olhámos com outros olhos e pensámos: 'porque não?'. Gostamos tanto disto, que já não era só um hobby", conta a dupla.

Ao SAPO Mag, as Lookalike frisam ainda que a ideia foi sempre avançar com o projeto como dupla. "Nunca nos perguntaram isso, é uma boa pergunta. Como somos gémeas, completamos-nos muito uma à outra. Sempre trabalhamos juntas, sempre fizemos tudo juntas. Este projeto tinha de ser sempre com as duas porque o sonho é comum. Não faria sentido... nem teria tanto impacto se não fossemos as duas", sublinham. "Temos muito para dar e para mostrar... juntas", acrescentam.

"O maior desafio quando começamos foi sair da zona de conforto, ir para um estúdio, para Lisboa, fazer música, conhecer a malta. Foi desafiante", recordam. "Foi aí que percebemos como tudo funcionava", acrescentam Sofia e Carlota.

"Acabou" é um dos singles já lançados pela dupla e o que soma mais reproduções no Spotify. "Acho que o 'Acabou' é a canção com a qual as pessoas se identificam mais. Foi uma das canções que fizemos em Lisboa e foi mesmo a primeira canção que fizemos como Lookalike. Foi muito giro, foi quando estávamos a perceber como é que as coisas funcionavam", contam.

Para o futuro, Sofia e Carlota esperam lançar novas canções. "Temos muitas canções, queremos muito lançar tudo", frisam as jovens artistas. "Queremos que tudo corra bem, vamos torcer para que o próximo ano seja melhor", rematam.