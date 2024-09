Chegou esta sexta-feira, dia 27 de setembro, às plataformas digitais o novo single de Karetus, “Laurinda”, que conta com as vozes de Vitorino e iolanda. Este é o primeiro avanço do álbum “Modas”.

"'Laurinda' representa a alma do projeto 'Modas', um álbum que reflete a fusão da tradição com a inovação", frisa a dupla em comunicado. "Queríamos levar a riqueza do nosso património cultural às novas gerações, sem esquecer a sua essência", acrescentam.

O álbum "Modas", que será lançado nos próximos meses, é apresentado como "uma viagem sonora que mistura culturas, gerações e géneros musicais, que levará a alma da música portuguesa para os palcos e festivais".