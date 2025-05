Os Marotos da Concertina, projeto de Samuel Almeida e Eduarda Silva, que conquistaram o país com o tema "A Mão da Sua Filha", juntaram-se a Khiaro e Luís Fialho para "Oh Clementina". O single é uma nova versão da canção popular "Oh Laurindinha".

A canção chegou esta sexta-feira, dia 16 de maio, a todos os serviços de streaming de música. "Não queremos mais o amor da Laurindinha na Guerra. Queremos sim, todos nós, juntamente com a Clementina, a festejar. O que é nosso", frisam os artistas na legenda que acompanha o videoclipe publicado no Youtube - veja aqui.

"Ò Clementina, vem à janela/ Ver os moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa/ Que eles vão para a festa vêm de madrugada/ Que eles vão para a festa vêm de madrugada/ A cantar canções trailarailarai de pernas trocadas", cantam os músicos.