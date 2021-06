No vídeo, divulgado na página oficial da Presidência da República, Luísa Ducla Soares lê o poema “Ó Minha Cidade Bela!”, integrado no livre de Matilde Rosa Araújo “O Cantar da Tila”.

“Ó minha cidade bela, feita de rio e de mar: Meu coração é um navio, p'las ruas a navegar”, começa o poema, lido numa das varandas do Palácio de Belém por Luísa Ducla Soares, escritora e autora de mais de 80 obras, muitas delas dirigidas ao público infantil.

Matilde Rosa Araújo nasceu a 20 de junho de 1921, em Lisboa. Licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professora do ensino técnico profissional e do primeiro curso de Literatura para a Infância, na Escola do Magistério Primário, em Lisboa.

Foi autora de livros de contos e poesia para adultos e de mais de duas dezenas de livros de contos e poesia para crianças como "O Sol e o Menino dos Pés Frios", "História de uma Flor" e "O Reino das Sete Pontas".

Dedicou-se à defesa dos direitos das crianças através da publicação de livros e de intervenções em organismos com atividade nesta área, como a UNICEF em Portugal.

Em 1980, recebeu o Grande Prémio de Literatura para Crianças, da Fundação Calouste Gulbenkian, e o prémio para o melhor livro infantil, pela mesma fundação, em 1996, pelo seu trabalho Fadas Verdes (livro de poesias de 1994).

Matilde Rosa Araújo recebeu o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique em 2003 e, em maio de 2004, foi distinguida com o Prémio Carreira, da Sociedade Portuguesa de Autores.

A escritora morreu na sua residência em Lisboa, na madrugada de 6 de julho de 2010.