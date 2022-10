As listas publicadas pelo Prix Lausanne, no seu site, identificam dois alunos portugueses, João Xavier e Pedro Marques, a japonesa Rei FuKuyama e o seu compatriota Kosuke Kimura, todos alunos da mesma escola.

A seleção foi feita a partir de 429 alunos (335 raparigas e 94 rapazes), de 39 países, 10 dos quais propostos por escolas portuguesas (cinco raparigas e cinco rapazes), e resultou na passagem à próxima etapa do prémio de 87 candidatos (46 raparigas e 41 rapazes), de 18 países, segundo os dados do Prix Lausanne. A escolha foi feita por um júri composto por nove profissionais da dança, a partir de atuações em vídeo enviadas pelos candidatos, que levaram à seleção de 76, a que se juntaram outros 11, pré-selecionados através de provas no Japão (4), vídeos de escolas da América Latina (3), e através da pré-seleção europeia (4) da edição deste ano do Stage d’été, realizada em julho, no Béjart Ballet, em Lausanne.

No universo da dança, o Prix Lausanne, que em 2023 cumpre a 50.ª edição, é assumido como principal competição para alunos na última fase do ensino da dança, abrindo caminho a estágios e residências artísticas entre as principais companhias mundiais.

A edição de 2021 do Prix Lausanne teve como vencedor o português António Casalinho, atual solista da companhia estatal da Baviera (Bayerisches Staatsballett), em Munique, Alemanha, que também foi aluno do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez.