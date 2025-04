O programa, que cumpre este ano a sua segunda edição, vai contar com “um reforço orçamental de 75 mil euros, o que prevê uma dotação global para 375 mil euros”, informou a CCDR Lisboa e Vale do Tejo, I. P. em comunicado.

Citada na nota, a presidente do organismo, Teresa Almeida, considerou este reforço “essencial”, face ao “sucesso da primeira edição do programa, que superou todas as expectativas”, com um total de 167 candidaturas apresentadas, das quais 62 foram apoiadas.

Para Teresa Almeida, os resultados confirmam “o entusiasmo e a vitalidade do setor, mas também desafiaram a fazer mais e melhor”, na segunda edição do programa, cujo prazo de candidaturas foi prorrogado até ao próximo dia 30 de abril, “dando assim mais tempo às entidades interessadas para preparar e submeter os seus projetos”.

A CCDR-LVT está também a realizar sessões públicas de divulgação e apoio à submissão de candidaturas, tendo sido já realizadas duas: em Sesimbra (dia 09) e nas Caldas da Rainha (dia 10). Hoje será realizada uma sessão em Odivelas e, no sábado, outra em Alenquer.

Estas sessões são abertas ao público e destinam-se a esclarecer dúvidas sobre o regulamento, critérios de elegibilidade e processo de submissão de candidaturas ao programa, em que cada projeto pode ser apoiado com um máximo de cinco mil euros.

O LVT+Cultura visa apoiar projetos culturais, artísticos, recreativos e patrimoniais pontuais nas áreas das artes performativas e visuais, cruzamentos disciplinares, livro/literatura e património cultural imaterial, promovendo também a formação, circulação, edição, capacitação e digitalização/comunicação.

O programa é dirigido a entidades culturais e artísticas sem fins lucrativos e de caráter não profissionalizado, com sede e atividade regular em Lisboa e Vale do Tejo.

Em 2024 foram apoiados 62 projetos de 23 municípios da região, com cinco mil euros para cada, e que se enquadram nos domínios da criação e produção (28) e da programação e difusão (16), registando-se ainda 11 propostas na área da formação e capacitação e sete na tipologia de edição.

Quanto à proveniência geográfica das entidades apoiadas, segundo a CCDR-LVT, cerca de metade dos projetos (32) foram oriundos de agentes culturais sediados na Grande Lisboa, seguindo-se as regiões do Oeste (10), Península de Setúbal (nove), Médio Tejo (oito) e Lezíria do Tejo (três).