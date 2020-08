No Spotify pode aventurar-se a descobrir as canções novas da semana ou recordar as canções que mais ouviu no verão passado. Mas será que sabe quais os temas que mais tem ouvido sem parar? Para o ajudar a descobrir, o serviço de streaming disponibiliza uma playlist personalizada de acordo com as suas reproduções.

Para saber quais são as 30 canções que não consegue parar de ouvir, basta visitar a playlist "No Repeat" - para descobrir a sua lista de reprodução só tem de pesquisar por "No Repeat" ou "On Repeat" na plataforma do serviço de streaming.

"Esta playlist ajuda-o a acompanhar o que está a ouvir mais nos últimos 30 dias. Em 'No Repeat', as atualizações são automáticas, para ter certeza de que tudo atualizado", frisa o Spotify.

O serviço de streaming disponibiliza ainda a playlist "De Volta pro Repeat" (" Repeat Rewind"). " 'Repeat Rewind' é uma ótima forma para relembrar as canções pelas quais se apaixonou num passado não muito distante. Inclui faixas que ouviu há mais de um mês", explica a plataforma.