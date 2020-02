Com mais de 1,1 mil milhões de reproduções no Spotify, "All of Me", de John Legend, é a canção mais romântica de sempre. De acordo com o serviço de streaming, esta é a escolha perfeita para ouvir no Dia dos Namorados.

O Spotify explica que "All of My" é o tema mais que mais vezes aparece nas playlists românticas - no total, está em 29 milhões de playlists.

Desde o seu lançamento em 2013, as reproduções da canção aumentaram pelo menos 50% em cada ano no Dia dos Namorados (o pico mais forte foi em 2017, com um aumento de 85% de streams).

"O impacto de 'All of Me' continua a surpreender e a inspirar-me", frisou o cantor norte-americano.