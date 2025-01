O Spotify estreou o um novo filme-concerto com The Weeknd, membro do Billions Club. O espetáculo gravado ao vivo chegou ao serviço de streaming esta terça-feira, dia 7 de janeiro.

No ano passado, o norte-americano bateu recordes no Spotify, tornando-se no músico mais premiado de sempre do Billions Club. Para entrar no grupo da plataforma, os artista têm de ultrapassar a marca dos mil milhões de reproduções numa única canção.

No serviço de streaming de música, The Weeknd conta com 25 temas com mais de mil milhões de 'streams'. Para celebrar a conquista, o artista foi o primeiro convidado do "Billions Club Live", que decorreu em dezembro, na Califórnia.

Veja o concerto: