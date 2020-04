Nuno Markl tem sido um dos convidados de Bruno Nogueira em "Como é que o bicho mexe?". as emissões em direto têm sido acompanhadas por milhares de pessoas - em média, mais de 20 mil pessoas acompanham o direto na conta de Instagram no humorista.

Durante a emissão desta terça-feira, dia 8 de abril, Nuno Markl mostrou um site dedicado a si. A página online chama-se "Queres casar com o Markl" e foi criada pela perto.design. "'Quem quer casar com o Markl?' Somos fãs dos diretos do Bruno Nogueira e, por isso, depois da conversa de ontem decidimos dar uma ajuda à vida amorosa do Nuno Markl. Todos juntos vamos conseguir encontrar a pessoa ideal para ele! Participem", escreveu a empresa nas redes sociais.

Quem quiser enviar uma candidatura, em forma de declaração de amor, só tem de visitar o site quemquercasarcomomarkl.com e preencher o formulário. "Não vamos usar os dados para nenhuma campanha de marketing, todos eles serão removidos. É apenas uma brincadeira para alegrar a quarentena! Obrigado e sejam felizes", frisa a perto.design.