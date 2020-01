O concurso de fado, com 20 candidatos, realiza-se apenas em Ponte de Sor, começando sexta-feira, segundo fonte da organização.

O Cine-Teatro em Ponte Sor é o palco do concurso, que recebe na sexta-feira José Geadas, prosseguindo no dia 28 de fevereiro, a 2.ª eliminatória do concurso, que conta com a atuação de Maria da Nazaré, que no ano passado editou um álbum em parceria com o fadista António Passão, com o título “Regressos”.

No dia 27 de março, o certame resgata o denominado “fado humorístico”, que teve como cultores Joaquim Cordeiro e Francisco dos Santos, com a atuação de Emanuel Moura.

No dia 24 de abril, canta a algarvia Luana, vencedora, no ano passado, do Grande Prémio do Fado da RTP, e a 29 de maio os Marialvas, grupo que junta os fadistas Rodrigo Pereira, Manuel da Câmara e Carlos Pegado. Anabela, que protagonizou recentemente “Severa, o musical”, atua na final do concurso, no dia 26 de junho.