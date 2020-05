Um momento da aula de inglês de #EstudoEmCasa tornou-se viral nas redes socais. Na aula da "telescola", transmitida na RTP Memórias, as professoras ensinam os meses do ano em inglês.

"Tenho uma canção rap sobre os meses do ano", anunciou uma das professoras da aula.

O vídeo do momento ultrapassou as fronteiras e é um dos destaques da conta de humor no Instagram @FuckJerry, que soma mais de 15,5 milhões de seguidores. A página, criada por Elliot Tebele, que ficou conhecido depois de criar uma empresa para divulgar o fracassado Fyre Festival, partilhou o vídeo da aula na terça-feira.

Em apenas dois dias, o vídeo registou mais de cinco milhões de visualizações.