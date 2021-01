18veno, rapper norte-americano, morreu este domingo, dia 24 de janeiro, aos 19 anos. Segundo a imprensa norte-americana, o artista em ascensão foi baleado e o caso está a ser investigado pelas autoridades do estado da Carolina do Sul.

Paul Harts, jovem de 19 anos conhecido por 18veno, era considerado uma das novas estrelas do rap. Em 2020, no Spotify, os temas do artista somaram quase 800 mil reproduções.

18veno - nome artístico de Paul Harts - nasceu em Washington, D.C. mas cresceu em Winnsboro, na Carolina do Sul. Entre as suas influências musicais contam-se artistas como Gucci Mane, Yo Gotti e Jeezy. "1942" e "Slugs" são os dois temas mais populares do rapper.

Em 2020, 18veno lançou o EP "R4z" e o álbum "Pablo".