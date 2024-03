Macklemore é a mais recente confirmação para a edição de comemoração dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa. O rapper norte-americano vai subir ao Palco Mundo a 22 de junho, juntando-se a Jonas Brothers, Ivete Sangalo e Carolina Deslandes. Para este dia também já estão confirmadas as atuações dos James, Filipe Karlsson e Kura, no Palco Galp.

Vencedor de vários Grammys e singles certificados como Diamante, o cantor vai apresentar o seu novo álbum, "Ben", na Cidade do Rock. No concerto, Macklemore promete ainda recordar os seus maiores sucessos, como "Thrift Shop" e "Can’t Hold Us".

A carreira do norte-americano começou aos 15 anos, inspirada por ícones do rap da costa leste americana, lançando depois uma série de mixtapes de sucesso sob o nome "The Unplanned Mixtape". Já o seu álbum de estreia, "The Language of My World", chegou em 2005, cinco anos depois do EP “Open Your Eyes”. No entanto, foi a sua parceria com Ryan Lewis que levou Macklemore ao estrelato global, especialmente com o lançamento de "The Heist", em 2012.

Retomando a carreira a solo em 2017, o artista continuou editou álbum "Gemini", que contou com colaborações com artistas como Kesha, Dan Caplen, Offset e Lil Yachty. Mais recentemente, em 2023, Macklemore lançou "Ben", do qual faz parte o single “No Bad Days".

"O Macklemore é uma adição incrível ao nosso line up e vai oferecer uma grande experiência de show a todos os que estiverem presentes. Estou ansiosa para ver a reação do público e tenho a certeza de que será um concerto para ficar na memória!”, frisa Roberta Medina, Vice-Presidente do Rock in Rio.

A 10ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo-Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai receber a edição que celebra os 20 anos do festival em Portugal.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

SÁBADO, 15 DE JULHO

PALCO MUNDO

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

PALCO GALP

Europe

Hybrid Theory

Pluto

PALCO NOVO

Rival Sons

DOMINGO, 16 DE JULHO

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

PALCO GALP

Lukas Graham

Jake Bugg

Carolina de Deus

Diego Miranda

PALCO NOVO

Lauren Spencer Smith

Iñigo Quintero

SÁBADO, 22 DE JULHO

PALCO MUNDO

Jonas Brothers

Macklemore

Ivete Sangalo

Carolina Deslandes

PALCO GALP

James

Filipe Karlsson

Kura

PALCO NOVO

Por confirmar.

DOMINGO, 23 DE JULHO

PALCO MUNDO

Doja Cat

Camila Cabello

Ne-Yo

Aitana

PALCO GALP

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Anselmo Ralph

Soraia Ramos

PALCO NOVO