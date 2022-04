A$AP Rocky, de 33 anos, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, estava nos Barbados com a sua companheira, a cantora Rihanna, segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

"Pela manhã, agentes do Departamento da Polícia de Los Angeles prenderam Mayers por um ataque com uma arma letal (arma de fogo) no aeroporto internacional de Los Angeles", informou a instituição numa nota.

De acordo com as investigações policiais, A$AP Rocky envolveu-se num tiroteio no ano passado que deixou um ferido em Hollywood.

"A 6 de novembro de 2021, por volta de 22h15 (hora local), houve uma discussão entre dois conhecidos em Hollywood. A discussão terminou com um dos homens a disparar contra o outro", informaram os agentes.

A vítima recebeu atendimento médico por "uma lesão leve", acrescentou a nota, enquanto o suspeito e outros dois homens deixaram o local. De acordo com os investigadores, o rapper é suspeito de ter atirado.

A$AP Rocky e Rihanna começaram a trabalhar juntos em projetos musicais há quase uma década e os rumores sobre um romance entre ambos começaram em 2020.

O relacionamento foi oficializado no ano passado e em janeiro o casal anunciou que esperava o primeiro filho.

"Ele tornou-se minha família" durante a pandemia, disse a popular cantora e empresária numa recente entrevista à revista de moda Vogue.

Em 2019, A$AP Rocky foi detido em Estocolmo, Suécia, devido a uma briga de rua e permaneceu várias semanas sob custódia policial.