Rakim Mayers, pai de dois filhos com Rihanna, está no banco dos réus na Califórnia ao enfrentar duas acusações de agressão com uma arma semiautomática durante uma discussão com o seu antigo amigo Terell Ephron a 6 de novembro de 2021.

Rocky e Ephron, também conhecido como A$AP Relli, faziam parte do coletivo de música urbana A$AP, fundado em Nova Iorque em 2006, mas a amizade se deteriorou com o passar dos anos.

Relli alega que, no dia da discussão, encontrou o rapper de 36 anos num estacionamento de Hollywood, local onde Rocky teria sacado uma arma e ameaçado matá-lo.

Depois de discutirem, A$AP Rocky virou costas e foi embora. Mas, de acordo com Ephron, continuou a gritar com ele até que se virou e disparou nele, com uma bala a passar de raspão na sua mão.

"As evidências deixarão claro que o objeto era absolutamente nada mais do que uma arma de adereço... uma arma falsa. É usada em filmes pop e videoclips", disse Joe Tacopina, advogado de Mayers.

"Várias testemunhas lhe dirão que era uma arma de brinquedo", insistiu ele, afirmando que Relli "estava a procurar uma discussão", após mostrar um vídeo da câmara de segurança que registou o confronto.

O advogado descreveu Relli como uma pessoa que se ressentia do sucesso de Rocky e que procurava lucrar com o caso. "As provas mostrarão que isso nada mais é do que uma tentativa de obter dinheiro. Nada mais do que uma tentativa de extorsão por parte de Relli para financiar o seu estilo de vida extravagante", disse.

O julgamento no centro de Los Angeles continuará na terça-feira.

A$AP Rocky foi preso no caso em abril de 2022 no Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando chegou num avião particular vindo de Barbados, onde estava de férias com Rihanna. No entanto, foi libertado mais tarde sob fiança.

Antes do início do seu julgamento, ele rejeitou um acordo com a Promotoria que poderia garantir-lhe uma sentença de seis meses de prisão se admitisse uma das acusações.