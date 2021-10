Com uma estimativa entre 250 e 350 mil libras (entre 292 e 409 mil euros), o quadro, datado de 1997, está assinado pela artista, tem um metro de altura e 80 centímetros de largura.

Entre os destaques do leilão encontram-se “Guest House Garden”, de David Hockney, “Girl with Baloon”, de Banksy, e “Because it Hurts The Lungs”, de Basquiat, havendo também obras de Lucio Fontana, Alexander Calder e Gerhard Richter nos lotes a leiloar.