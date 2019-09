A primeira grande digressão Revenge of The 90s, que arrancou em outubro de 2018, passou por 13 cidade e recebeu mais de 50 mil pessoas. Los Del Rio, Rednex, Netinho, Las Ketchup, Batatinha & Companhia, Toy e Herman José foram alguns dos protagonistas dos espetáculos.

Dia 31 de outubro, a cidade invicta vai receber o início da nova digressão, que, segundo a organização, "se quer ainda maior" e que "estará dividida em duas partes". "Até ao fim do ano, a Revenge of The 90s passará pelo Porto, a abrir, mas também por Viseu, Coimbra, Leiria, Beja, Aveiro, Madeira e terminará no fim do ano, com o habitual Revengeillon Noventeiro. Em 2020 a festa continua por todo o país por mais 10 cidades a anunciar brevemente", avança a organização.

Uma das novidades dos novos espetáculos será o regresso de duas das principais bandas infantis dos anos 1990, em Portugal, os Onda Choc e os Ministars. Olavo Bilac, Viviane dos Entre Aspas, Ágata, Batatinha e Companhia, Iran Costa, Melão (Excesso), Non Stop, Nuno Barroso e Toy serão mais alguns dos nomes presentes na "2ª Grande Tour Revenge of the 90s".

"Aqueles que já foram Power Rangers, Tartarugas Ninja ou super guerreiros do Dragon Ball, voltam agora como personagens do filme de animação Toy Story. É verdade, a banda residente SantaManel surgirá nesta nova tour como Buzz Lightyear, Woody e companhia para mais um momento de puro revivalismo", acrescenta a organização.

A digressão que o ano passado contou com Vengaboys, Los Del Rio e Daisy Dee, este ano contará com 10 artistas internacionais, cujos nomes e distribuição de cada um deles, será anunciada brevemente.

"Estas são apenas algumas das muitas surpresas que serão desvendadas, para as primeiras datas desta nova viagem. Os bilhetes para a primeira parte da Tour estarão à venda a partir de dia 30 Setembro, em early Bird através do site www.revengeofthe90s.com e junto dos RP do evento", acrescenta o comunicado enviado ao SAPO Mag.