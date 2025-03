Os Empire of the Sun anunciaram esta segunda-feira, dia 10 de março, uma nova digressão pela Europa. Seis anos depois, a banda vai regressar aos palcos e promete um espetáculo de som "imponente" e com os "visuais hipnotizantes".

A "Ask That God Tour" vai arrancar em Portugal, no dia 23 de julho, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. A pré-venda de bilhetes para o concerto arranca na quarta-feira, 12 de março, às 9h00, no site da banda - ver aqui.

Nos espetáculos, Luke Steele e Nick Littlemore vão apresentar o mais recente disco, "Ask That God", e recordar sucessos como "We Are The People", "Alive" e "High and Low".

"Nesta digressão, ao levar para a estrada o espetáculo ao vivo em grande escala, a banda transformará estas salas em experiências audiovisuais totalmente imersivas", destaca o comunicado.