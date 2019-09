“Rhythm&Fado” revela “uma miscigenação de sons e de ritmos improváveis, combinando a guitarra portuguesa com sonoridades de folk e jazz”, segundo a mesma fonte, que realça que o músico, “traz à ribalta, e como percussionista, o som original grave e seco do bombo tradicional português.”

João Caetano apresenta no palco do Estoril, todos os temas do álbum de estreia com o acompanhamento de André Dias, na guitarra portuguesa, Carlos Garcia, no piano, Pity, na viola baixo, Cam May, na viola, e Giacomo Smith, no clarinete.

Como “convidado especial” sobe ao palco Ângelo Freire, guitarrista que tem acompanhado, entre outros, Mariza e Ana Moura.