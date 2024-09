No dia 18 de outubro, Ricardo Araújo Pereira e a atriz Whoopi Goldberg vão protagonizar um painel exclusivo de conversa intitulado “Laughter, Tears, and Healing: The Power of Comedy and Drama in Mental Health (and Storytelling)", no Tribeca Festival Lisboa, que conta com apoio da MEO.

O encontro entre o humorista e atriz está marcado para o dia 18 de outubro, no palco principal do evento, no Beato Innovation District. "Neste painel, será abordada a forma como a comédia e o drama se complementam, possibilitando uma experiência única e entusiasmante para o público do Tribeca Festival Lisboa", explica a organização em comunicado.

Durante o painel, ambas as personalidades vão explorar a importância da comédia e do drama "não só na forma como lidamos com a saúde mental, mas também a importância que ambos os elementos têm na construção de narrativas no ecrã". "As duas personalidades discutirão a evolução da narrativa cómica e dramática: a transformação destes géneros ao longo do tempo e através de culturas diversas; e de como se pode quebrar o estigma em torno da saúde mental, utilizando histórias para promover uma mudança de perspetiva e empatia", acrescenta o comunicado.