No passado sábado, dia 8 de outubro, Rita Pereira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. No "Dois às 10", a atriz da TVI recordou Angélico Vieira, que morreu há 11 anos.

"Há 11 anos, sempre que me ligam, a primeira coisa que penso é 'morreu alguém, vão dizer-me agora'. É um problema. É viver com medo todos os dias", contou Rita Pereira."Tento concentrar-me muito, começo a pensar noutras coisas... mas sim, todos os dias. E não muda", acrescentou.

"Eu acho que preciso [de ajuda profissional] mas costumo sempre dizer que só falarei com um profissional que tenha passado pela mesma coisa. Estou errada, eu sei, mas até então tenho conseguido batalhar, tenho conseguido superar, tenho ainda esta questão, que vejo à minha volta que há mais pessoas como eu", sublinhou.

"Durante a conversa de hoje, Rita Pereira confessou-nos que vive com o medo da perda desde que Angélico partiu. A atriz falou-nos ainda sobre o regresso dos D’zrt sem Angélico e confessou acreditar que este estará sempre presente", resumiu a produção do programa da TVI nas redes sociais.

Veja o vídeo: