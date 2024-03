Kate Winslet defendeu que em todas as cenas íntimas que fez ao longo da sua carreira deveriam ter sido acompanhadas por um coordenador de intimidade. O profissional tem como função ajudar os atores durante as gravações das cenas mais íntimas, de modo a tornar o ambiente seguro e confortável para todos.

"Teria sido bom ter um coordenador de intimidade em todas as cenas de sexo que filmei, quando tive que ficar nua... mesmo quando tinha que beijar alguém. Teria sido incrível ter alguém ao meu lado, sentir que não precisava lidar com tudo sozinha", confessou a atriz em entrevista ao The New York Times.

"São coisas que parecem pequenas, como dizer ao realizador: 'Não gosto desse ângulo. Não quero ficar aqui nua enquanto me filmam de frente. Não quero ter tanta gente no set enquanto estou nua. Quero que o meu camarim seja o mais perto do set'", explicou.

Na entrevista, Kate Winslet confessou que "quando se é jovem temos medo de irritar as pessoas ao pedir essas coisas, de parecer rude ou patética por precisar delas". "Foi muito, muito difícil aprender a levantar minha voz e pedir pelo que precisava", rematou.