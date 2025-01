Margarida Bakker, filha de Alexandra Lencastre e Piet-Hein Bakker, faz parte do elenco de "Vizinhos Para Sempre", da TVI e Prime Video. Em conversa com Manuel Luís Goucha, a atriz confessou que o caminho no mundo da representação não tem sido fácil.

"Houve uma situação recente, que já aconteceu no passado e em vários contextos, mas que se acumulou, numa espécie de casting que não consegui [passar]. Fiquei especialmente marcada por este... a razão que me deram foi: 'isto é uma indústria, estando numa indústria tu és um produto. A tua cara não vende'", recordou no programa das tardes da TVI.

"Portanto, independentemente do talento, 'tu não vendes'. Já ouvi isto várias vezes. Já me disseram para fazer uma rinoplastia e eu até já ponderei modificar-me para tentar alcançar aquilo que eles querem, mas depois deixo de ser quem sou", revelou a atriz em conversa com Manuel Luís Goucha.

Para Margarida Bakker, atualmente, em Portugal, o "caminho é difícil de navegar". "Nos anos 80, temos atrizes que não têm caras comerciais, que são lindas de morrer, como a Rita Blanco ou a Luísa Cruz, tantas, tantas, que têm um talento enormíssimo, que tiveram a oportunidade de chegar ao audiovisual e à ficção (...) e que, hoje em dia, não acredito que conseguiriam... Porque, para já, tinham paciência para estar a alimentar o Instagram, faz parte do teu trabalho seres uma espécie de influencer", defendeu.

"Há castings em que, antes de abrires a boca, te perguntam quantos seguidores é que tu tens", acrescentou.