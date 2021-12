Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o professor e ator criou um canal no YouTube com o nome Tempero Drag, onde dá vida à Rita von Hunty, uma drag queen que fala sobre diversas questões sociais com bastante propriedade. Hoje, somando todas as suas redes, já conta com quase 2 milhões de seguidores.

‘Entendimento, resistência e horizonte: uma breve história do capitalismo’ é o título da aula que será dada pela primeira vez em Lisboa, esta segunda-feira, 13 de dezembro, no auditório do Museu do Aljube. A organização é da Hedflow em parceria com o Coletivo Revolu.

O️ evento tem entrada livre, sujeita à lotação da sala. Os bilhetes que dão acesso à conversa ficarão disponíveis no próprio dia a partir das 16h00 e poderão ser levantados na entrada do museu (com um limite de 2 por pessoa). A palestra também será transmitida ao vivo no canal da Hedflow no Youtube.

“Vivemos um período de acirramento das ‘meta narrativas’, a pós modernidade tem sido, como defendiam Zygmunt Bauman e Jean-François Lyotard, um tempo de empobrecimento do diálogo e ascensão de dispositivos antidemocráticos”, explica Guilherme Terreri.

Nesta aula, a persona Rita Von Hunty procura traçar uma linha cronológica para o entendimento das fases e dos dispositivos do capitalismo, bem como os seus reflexos nas nossas vidas sociais desde o Renascimento até a contemporaneidade.

“Com cada vez mais ferramentas para significar nossas experiências, mas menos senso de comunidade encontramos bloqueios em imaginar possíveis futuros; Slavoj Žižek, Frederic Jameson e Mark Fisher parecem estar cada vez mais certos ao defenderem que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.”, argumenta.

Com formação em artes cênicas pela UNIRIO e Língua e Literatura Inglesa pela Universidade de São Paulo – USP, Guilherme desenvolve um trabalho de arte/educação focado na discussão de temas sociais através dos Estudos de Cultura. Atua ainda no cinema e no teatro, além de apresentar um programa televisivo exibido em toda a América Latina ("Drag Me As A Queen" – NBCU). É, ainda, colunista da revista Carta Capital e do programa Saia Justa (GNT).

“Estou feliz e muito grato pela oportunidade. Essa aula busca expor, problematizar e engajar o debate de conceitos postulados por filósofos, sociólogos, antropólogos e estudiosos de cultura”, finaliza.