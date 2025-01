James Lee Williams, mais conhecido como a drag queen The Vivienne, morreu este fim de semana, aos 32 anos. A notícia foi confirmada pelo o seu agente, Simon Jones, este domingo, dia 5 de janeiro, nas redes sociais.

The Vivienne destacou-se no teatro musical e em produções televisivas, tendo vencido a primeira temporada de "RuPaul's Drag Race UK", em 2019. "O seu talento, humor e dedicação à arte drag foram uma inspiração", frisou a produção do programa britânico no X, antigo Twitter.

James Lee Williams participou também na sétima temporada de "RuPaul’s Drag Race All Stars" e foi finalista da versão britânica do programa "Dancing on Ice", em 2023.

No teatro, a artista drag interpretou Childcatcher no "Chitty Chitty Bang Bang" e fez parte do elenco da nova versão do musical "O Feiticeiro de Oz".

No cinema, a estrela britânica participou em "Absolutely Fabulous: The Movie", filme protagonizado por Jennifer Saunders e Joanna Lumley.