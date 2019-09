O Rock in Rio regressa ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro. Durante sete dias, a Cidade do Rock do Rio de Janeiro vai receber centenas de artistas e mais de 100 mil festivaleiros por dia. O SAPO Mag vai acompanhar o festival e contar-lhe tudo o que passa no recinto, nos palcos e no backstage.

A edição de 2019 do Rock in Rio, que regressa em 2020 ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, vai contar com nove palcos (Palco Mundo, Palco Sunset, New Dancer Order, Rock Street Asia, Espaço Favela, Highway Stage, Palco Supernova e Palco Carioca) e três arenas (Nave, Fuerza Bruta e Gameplay Arena).

VEJA NO VÍDEO A CIDADE DO ROCK: