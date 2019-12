O Rock in Rio Lisboa regressa em 2020 e os Foo Fighters são a primeira grande confirmação para a edição do próximo ano. Para celebrar o Natal, a organização do evento de música e entretenimento vai esplahar mais de 350 presentes por 12 cidades portuguesas, dando assim o mote à "Christmas Rock Experience".

Entre os dias 5 e 16 de dezembro, "os fãs vão poder encontrar e desembrulhar centenas de presentes escondidos nas cidades de Bragança, Braga, Porto, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Faro e Évora".

A cada dia, o trenó do Rock muda de cidade e os prémios serão escondidos em diferentes locais. A primeira pista fica já aqui: dia 5 de dezembro, todos os caminhos vão dar ao distrito mais a norte de Portugal.

Para participar no Christmas Rock Experience os fãs apenas terão que se registar em 2020.rockinriochallenge.pt e consultar diariamente o site para decifrar as pistas que, a cada dia, levarão aos lugares onde os presentes se encontram.

"Os prémios estarão escondidos sob a forma de cartão de Natal, com ícones alusivos à magia do Rock in Rio e do Natal, e o efeito surpresa permanecerá até ao último segundo: quando encontrados os cartões, o fã terá que ler o QR Code para descobrir o presente que ganhou", explica a organização.

Da lista fazem parte bilhetes vitalícios para o Rock in Rio Lisboa, entradas no evento-teste do festival, walking-tours na Cidade do Rock, experiências gastronómicas no espaço gourmet da próxima edição e kits de produtos oficiais Rock in Rio, por exemplo.