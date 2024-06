O Rock in Rio Lisboa, que comemora este ano o seu vigésimo aniversário, anunciou o projeto Tech Rock’s Experience, dando início à construção da Cidade do Rock do Futuro.

Ao instalar a App do Rock in Rio Lisboa nos dispositivos móveis, os visitantes vão poder melhorar a sua experiência no festival das mais variadas formas. "Ao aliar elementos virtuais à realidade, o Tech Rock’s Experience vai tornar possível, por exemplo, orientar a circulação dentro do recinto do Rock in Rio Lisboa através da disponibilização de informações úteis e conteúdos exclusivos. Através da inteligência artificial, será também possível editar conteúdos em tempo real para publicar nas redes sociais; e ainda resgatar ofertas e recompensas de marcas presentes no festival através da realidade aumentada", explica a organização.

O Tech Rock's Experience é apresentado como um projeto visionário que surge em colaboração com o vibrante ecossistema de inovação de Lisboa, recentemente reconhecida como a Capital da Inovação da Europa pela Comissão Europeia.

"Temos sempre o objetivo de nos superarmos edição após edição. Neste ano de celebração, vamos novamente piscar o olho à inovação, e moldar o futuro dos eventos através do lançamento do Tech Rocks Experience. Este é um grande passo na construção da nossa Cidade do Rock do Futuro", comenta Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Na base do Tech Rock’s Experience estão oito soluções tecnológicas que incluem inovações como inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, sensorização, streaming e sustentabilidade.

"Depois de 20 anos em Portugal, o desafio continua a ser entregar uma experiência melhorada para todos os nossos visitantes e parceiros. As novas tecnologias são o elemento-chave para que o Rock in Rio inove acima do padrão da indústria e continue a crescer na mente e nos corações de todas as gerações” afirma Luis Soares, Head of Marketing do Rock in Rio Lisboa.

A cada dia de festival, as start-ups selecionadas terão potencial para alcançar diariamente 80 mil visitantes.

Nuno Agonia, Tech YouTuber, será o embaixador do Tech Rock's Experience, e trará dicas para os visitantes aproveitarem ao máximo a tecnologia disponível no recinto do festival.

START-UPS: