De acordo com o conjunto de datas publicado na imprensa internacional, Rosalía está a 25 de novembro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no dia seguinte no Campo Pequeno, em Lisboa, seguindo depois por outras cidades da Europa até meados de dezembro.

A digressão arrancará em julho, com mais de uma dezena de concertos em Espanha, atravessando depois o Atlântico para uma série de concertos no México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, entre outros países.

Rosalía tem 29 anos e atuou pela primeira vez em Portugal em 2017, num concerto no Theatro Circo, em Braga, onde mostrou o primeiro disco, intitulado "Los Angeles", com o guitarrista e produtor Raül Refree.

Na altura, a imprensa elogiava Rosalía pela nova abordagem ao flamenco e à canção clássica espanhola, inspirada pelo cantor espanhol Camarón de la Isla.

Rosalía regressaria a Portugal em 2019, para o festival Primavera Sound, no Porto, já com um novo álbum, "El Mal Querer" (2018), com El Guincho na composição e na produção, e que não só aprofunda a ligação do flamenco à música pop como atinge um reconhecimento internacional, somando colaborações com nomes como Bad Bunny, Arca, J. Balvin e James Blake.

O álbum, que incluiu os temas "Malamente" ou "Pienso em tu mirá", valeu-lhe ainda prémios nos Grammy e Grammy Latinos.

Este ano, lançou "Matomami", um álbum conceptual, de pop e reggaeton mais experimental, que a editora Sony Music descreve como "expansivo, fora da caixa", mostrando "um autorretrato musical profundamente moderno" da artista catalã.