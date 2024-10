Jorge Palma atua na sexta-feira, dia 1 de novembro, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no dia 6 sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Nos concertos, o músico vai estar acompanhado por dois amigos e colegas: Manuela Azevedo, vocalista dos Clã, e Rui Reininho, vocalista dos GNR. O SAPO Mag acompanhou os ensaios e conversou com os músicos. Veja no vídeo.