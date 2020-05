Recorde a final:

Na edição de 2017, Portugal foi o país mais votado por parte dos jurados de cada país em concurso, com 382 pontos. Em segundo lugar ficou a Bulgária, 278 com pontos, seguida da Suécia (218). Somando os pontos dos jurados e do público, Portugal conquistou mais 758 pontos.

A Bulgária ficou em segundo lugar com 615 pontos, seguida da Moldávia com 374 pontos.

Em Kiev, a arena aplaudiu Salvador Sobral que, tal como aconteceu na final nacional de 2017, chamou Luísa Sobral para cantar "Amar pelos Dois".

"Vivemos num mundo de música descartável, música fast food, sem qualquer conteúdo e isto pode ser uma vitória para a música, das pessoas que fazem música que significa qualquer coisa. Música não é fogo de artificio, música é sentimento. Vamos tentar mudar isso. Vamos trazer a música de volta ao que realmente importa", disse Salvador Sobral ao subir ao palco para receber o prémio.

"É uma boa vitória para a música. É um bom passo as pessoas terem gostado desta música", frisou em entrevista à RTP1. "O Caetano Veloso fez um vídeo a dizer que queria que eu ganhasse a Eurovisão... vale mais que esta coisa (o troféu)", brincou o jovem no final da cerimónia.