Iolanda vai representar Portugal na 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que acontece em maio na Suécia. "Grito" foi a canção escolhida pelos jurados e público na final do Festival da Canção, que decorreu este sábado, dia 9 de março.

A cantora recebeu a pontuação máxima dos jurados regionais e os 10 pontos do televoto. Já "... Pelas Costuras", de João Borsch, ficou em segundo lugar.

O vencedor foi escolhido este sábado através do sistema de votação habitual: metade da pontuação foi atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.

O júri do Norte foi o primeiro a anunciar os seus votos, atribuindo os 12 pontos a "Grito", de Iolanda. A artista recebeu ainda a pontuação máxima dos jurados da região Centro, Algarve, Madeira e Açores.

Já o júri de Lisboa e Vale do Tejo entregou os seus 12 pontos a "Change", de Silk Nobre. “O Farol”, de Buba Espinho, conquistou o primeiro lugar dos jurados do Alentejo.

No total, "Grito", de Iolanda, foi a canção mais votada pelos jurados das sete regiões (80 pontos). Em segundo lugar, com 57 pontos, ficou "Doce Mistério", de Leo Middea, seguida por "O Farol", de Buba Espinho (46 pontos).

Com um ponto, "Teorias da conspiração", de Nena, foi a canção menos votada pelo público, seguida por "O Farol", de Buba Espinho (2 pontos), "Aceitar", de No Maka com Ana Maria (3 pontos), "Bem longe daqui", dos Perpétua (4 pontos), "Change", de Silk Nobre (5 pontos), "Memory", de Noble (6 pontos) e "Pontos finais", de Rita Rocha (7 pontos).

Já os oito pontos do televoto foram para “Doce Mistério”, de Leo Middea, e os 10 pontos foram entregues a Iolanda. A pontuação máxima foi para “Pelas Costuras”, de João Borsch.

PONTUAÇÕES (júri e televoto):

1.º Iolanda - "Grito" - 22 pontos - VENCEDORA

2.º João Borsch - "...Pelas Costuras" - 18 pontos

3.º Leo Middea - "Doce Mistério" - 18 pontos

4.º Silk Nobre - "Change" - 12 pontos

5.º Rita Rocha - "Pontos Finais" - 11 pontos

6.º Buba Espinho - "O Farol" - 10 pontos

7.º Noble - "Memory" - 7 pontos

8.º Rita Onofre - "Criatura" - 5 pontos

9.º Perpétua - "Bem Longe Daqui" - 4 pontos

10.º Nena - "Teorias da Conspiração" - 4 pontos

11.º No Maka ft. Ana Maria - "Aceitar" - 3 pontos

12.º Cristina Clara - "Primavera" - 2 pontos

As 12 canções em competição foram, por ordem de apresentação: “Change”, de Silk Nobre, “Criatura”, de Rita Onofre, “Memory”, de Noble, “O Farol”, de Buba Espinho, “Teorias da conspiração”, de Nena, “Grito”, de Iolanda, “Aceitar”, de No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com Ana Maria, “Primavera”, de Cristina Clara, “Pontos finais”, de Rita Rocha, “Doce Mistério”, de Leo Middea, “Bem longe daqui”, dos Perpétua, e “Pelas Costuras”, de João Borsch.

VEJA AS ATUAÇÕES:

"A Serenella traz rissóis e 60 velhinhas fazem cachecóis"

Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves e Vasco Palmeirim abriram a final do Festival da Canção RTP.

"De todos os anos que podíamos não ter feito nada, é logo neste que não temos nada de jeito para a entrada, Vasco", brincou Filomena Cautela no arranque da emissão. Depois de uma conversa nos bastidores, o trio de apresentadores subiu a palco e adaptou letras de canções para apresentar o momento de abertura.

Serenella Andrade, que levou rissóis, Júlio Isidro, e "60 velhinhas a fazerem cachecóis" juntaram-se em palco.

Veja aqui o vídeo.

Músicos celebram 50 anos do 25 de Abril no Festival da Canção

Na final do Festival da Canção, os 50 anos do 25 de Abril foram celebrados com música. O momento preparado por Samuel Úria e Filipe Melo contou com a participação de Ana Lua Caiano, Alex D’Alva Teixeira e Luca Argel.

O medley arrancou com "Que Amor Não Me Engana", de Zeca Afonso, na voz de Ana Lua Caiano. Logo depois, Alex D’Alva Teixeira recordou "Liberdade", de Sérgio Godinho, e o músico brasileiro Luca Argel interpretou "Tanto Mar", de Chico Buarque.

No final, Paulo de Carvalho subiu a palco para cantar "E Depois do Adeus", tema que venceu o Festival da Canção em 1974 e que se tornou numa das senhas da Revolução dos Cravos.

Veja aqui o vídeo.

O vencedor do Festival da Canção vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que vai acontecer em Malmo, na Suécia, em maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema “Waterloo”, dos ABBA.

A Suécia venceu em maio do ano passado o 67.º Festival Eurovisão da Canção, que foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Esta foi a sétima vez que a Suécia venceu o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal ficou no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”. Venceu a competição em 2017, com "Amar pelo dois", canção escrita por Luísa Sobral e interpretada por Salvador Sobral.

Iolanda estará como representante de Portugal em Malmo, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país no Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Waterloo”, dos ABBA.