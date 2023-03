Sam Neill, conhecido do grande público pelos filmes da saga "Parque Jurássico", anuncia que luta contra um cancro no sangue na fase três numa autobiografia que será lançada a 21 de março.

O diagnóstico é do raro linfoma T Angioimunoblástico, que representa 1 a 2% dos linfomas não Hodgkin, que afetam o sistema imunitário.

"A questão é que sou um vigarista. Possivelmente a morrer. Talvez tenha que acelerar isto" é o que surge logo no primeiro capítulo de "Did I Ever Tell You This?" ["Já te disse isso?", em tradução literal], revela o jornal britânico The Guardian, que entrevistou o ator neozelandês de 75 anos.

Sam Neill diz que o seu livro de memórias não é sobre o cancro, mas a doença forma um "fio espiral" ao longo da narrativa.

"Não tenho medo de morrer, mas ficaria irritado. Porque realmente gostaria de mais uma ou duas décadas, sabem?... Mas em relação ao morrer? Estou-me nas tintas", revela nas páginas.

As glândulas inchadas surgiram em março do ano passado, quando estava a fazer promoção a "Mundo Jurássico: Domínio", logo seguido pelo diagnóstico do linfoma T Angioimunoblástico.

O ator conta que fez tratamentos de quimioterapia, mas quando começaram a falhar, avançou para um novo medicamento. Embora atualmente não existam vestígios da doença, terá de tomá-lo todos os meses para o resto da sua vida.

"Não posso fingir que o ano passado não teve os seus momentos sombrios. Mas esses momentos sombrios lançaram a luz em grande relevo, e deixaram-me grato por todos os dias e imensamente grato por todos os meus amigos. Estou apenas satisfeito por estar vivo", disse ao jornal britânico.

O ator acrescentou que nunca pensou em escrever sobre si, mas acabou por fazê-lo durante os tratamentos, já que "não tinha nada para fazer. E estou habituado a trabalhar. Adoro trabalhar. Adoro ir trabalhar. Adoro estar todos os dias com pessoas e e desfrutar da companhia humana, da amizade e de todas essas coisas. E, de repente, fui privado disso. E pensei: 'O que vou fazer?'"

Sam Neill é um dos atores mais famosos naturais da Nova Zelândia, onde começou a carreira ainda na década de 1970.

Além do papel do reputado paleontólogo Alan Grant em "Parque Jurássico" (1993), "Parque Jurássico 3" (2001) e "Mundo Jurássico: Domínio" (2022), outros momentos de uma carreira que continua intensa foram "Os Comandos da Força Z" , a minissérie "Reilly - Rei dos Espiões", "Um Grito de Coragem", "Calma de Morte", "Caça ao Outubro Vermelho", "O Piano", "O Encantador de Cavalos", "O Homem Bicentenário", "Angel - Encanto e Sedução", a série "Peaky Blinders" e a participação cómica em "Thor: Ragnarok".