James Van Der Beek anunciou que tem cancro do cólon.

O ator norte-americano de 47 anos, que alcançou a fama internacional como o Dawson Leery na série "Dawson's Creek" (1998-2003), e pelas séries "CSI: Cyber" (2015) e "Pose" (2018), além de filmes como "A Balada dos Campeões" (1999) e "As Regras da Atracção" (2002), deu a notícia aos seus seguidores nas redes sociais, explicando que foi forçado a agir dessa forma após saber que um meio da comunicação social se preparava para divulgá-la publicamente.

O ator começou a sua mensagem com uma citação de como os médicos costumam dar a notícia: “'É cancro'".

E explica aos seus 1,5 milhões de seguidores: "Todos os anos, aproximadamente duas mil milhões de pessoas em todo o mundo recebem este diagnóstico. E eu sou uma delas. Não existe um manual para anunciar estas coisas, mas planeei falar sobre isto em profundidade com a revista People em breve... para aumentar a consciencialização e contar a minha história nos meus próprios termos. Mas esse plano teve que ser modificado esta manhã quando me informaram que um tablóide iria publicar a notícia”.

James Van Der Beek acrescenta: "Tenho lidado com isto de forma privada até agora, recebendo tratamento e cuidando da minha saúde em geral com mais atenção do que nunca. Estou num bom lugar e a sentir-me forte. Foi uma grande iniciação e contarei mais quando estiver pronto".

Sem revelar em que fase está na doença ou tratamento, o ator pediu desculpa aos seus entes queridos por ficarem a saber do seu diagnóstico através das redes sociais no domingo ao fim da tarde (início da madrugada em Portugal).

“Peço desculpas a todas as pessoas na minha vida que tinha planeado contar eu mesmo. Nada deste processo ocorreu no tempo que teria preferido. Mas continuamos, tomando cada surpresa como um sinal, apontando para um destino maior do que teríamos descoberto sem a intervenção divina", escreveu.

"A minha família e eu agradecemos profundamente todo o amor e apoio”, conclui o comunicado do ator, casado desde 2010 com Kimberly Van Der Beek. Juntos têm seis filhos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.