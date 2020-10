Esta sexta-feira, dia 23 de outubro, Anselmo Ralph vai estar à conversa com o SAPO Mag. A conversa poderá ser acompanhada em direto no Instagram do SAPO a partir das 15h00.

O músico vai apresentar o seu último single, "Vais-me Perder", editado em agosto. Tal como tem acontecido com os temas anteriores, Anselmo Ralph pediu ao público para escolher as canções a serem editadas como single.

"Quando chega o momento, não é sem aviso. Não é do nada que o coração vaza e se perde o sorriso. Eu conto as mensagens e chamadas que não são minhas. Contei as marcas de batons e perfumes que tinhas e nenhum deles era meu.E não me dás opção. Dou conta que este amor é um delírio e no fim, pai da desilusão. Teme o meu silêncio! Quando já não reclamo, não quero dizer que aceito", frisa o músico no início do vídeo do single.

"Vais-me Perder" está disponível em todos os serviços de streaming e, segundo a promotora, é um "alerta todos para uma mudança de atitude e maior consciencialização numa relação a dois".