Em comunicado, a editora e produtora (Panela Rec), de Anselmo Ralph, confirmou que o artista vai regressar aos palcos em 2025. O cantor decidiu adiar os concertos marcados para o final deste ano devido ao nascimento prematuro da sua filha.

"É por todos já sabido que Anselmo Ralph vive um momento mais delicado a nível familiar. No entanto, o cantor promete já novas datas para o tão aguardado encontro com os fãs, nos espetáculos comemorativos dos 20 anos de carreira", explica a nota da editora.

Em 2025, a 4 de abril, Anselmo Ralph vai atuar no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Já no dia 12, o artista sobe ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Anselmo Ralph irá ainda lançar a 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, o novo álbum, " Lições de Amor". Já em abril, o artista vai revelar o single gravado com Ne-yo.

"Anselmo Ralph agradece a todos os fãs a compreensão por este momento mais difícil a nível pessoal e promete voltar ainda com mais energia", acrescenta a editora.