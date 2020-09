Aos 20 anos, Elana Dara é considerada uma das grandes artistas da nova geração da música brasileira e tem conquistado fãs e colegas do mundo da música. A jovem cantora vai estar esta quarta-feira, dia 30, a partir das 16h00, à conversa com o SAPO Mag.

A entrevista poderá ser acompanhada em direto no Instagram do SAPO e será depois disponibilizada aqui no SAPO Mag.

Desde que lançou o seu primeiro single a solo, "Muda Tudo", em outubro de 2019, Elana Dara tem conquistado fãs e somado milhares de reproduções nos serviços de streaming de música - por exemplo, "Falei de Você para a Minha Mãe" soma mais de quatro milhões de reproduções no Spotify.

"Ninguém Dá Certo Cmg" é o último single da artista e é já um dos seus maiores sucessos. O videoclipe do tema, lançado em junho, soma mais de 6,4 milhões de visualizações no Youtube.