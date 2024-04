O encontro com Carlos Rivera, o novo álbum e a digressão mundial: à conversa com Matias Damásio

Já não é surpresa: a cada novo single, Matias Damásio conquista os corações dos fãs. Com "Tu Amor", em parceria com o mexicano Carlos Rivera, o artista atravessou o Atlântico com a sua música e foi recebido de braços abertos.

O novo single conta com mais de milhão e meio de reproduções e é o segundo tema de avanço do próximo álbum do músico.

Em conversa com o SAPO Mag, Matias Damásio recorda o primeiro encontro com Carlos Rivera."Conheci o Carlos há sete anos na MEO Arena, no espetáculo e fui ter com ele ao camarim. Trocámos algumas palavras e passei a segui-lo no Instagram. Já o conhecia há anos, especialmente através das canções dele que estavam nas novelas mexicanas e que eram muito populares em Angola", recorda o artista.

Matias Damásio conta que a ideia de um dueto esteve sempre em cima da mesa, mas "ainda não havia uma canção". "Há dois anos mais ou menos, escrevi o 'Tu Amor', que era o 'Teu Amor' em português e mandei-lhe mensagem no Instagram. O Carlos tinha sido pai do primeiro primeiro filho e, então, e estava com toda aquela emoção, e mandou-me uma mensagem: 'Matias, esta é a canção, gosto da canção, da emoção, da letra, de tudo. Podemos fazer'", lembra.

O videoclipe do tema "Tu Amor" foi gravado no Porto e soma mais de um milhão de visualizações no Youtube. "Já está a tocar muito no México e o Carlos, generosamente, convidou-me para fazer três dos concertos dele no Auditório Nacional da Cidade do México. Estivemos lá muito recentemente e foi a prova de que a canção está no coração dos mexicanos", sublinha.

"É sempre uma surpresa agradável e principalmente tratando-se de um público completamente diferente do nosso, que não fala português, mas que obviamente compreendeu o meu espanhol - tenho estado a estudar há algum tempo - e compreendeu a emoção da canção", celebra o artista. "O Carlos é artista muito grande no México e os fãs do Carlos tendem muito a protegê-lo, ele faz muito poucos duetos", acrescenta.

Ao SAPO Mag, Matias Damásio revela que está a preparar um novo álbum, o sucessor de "Augusta", de 2018. "Estamos a prever lançar um disco entre novembro e dezembro, que vai contar com o 'Como antes' e com 'Tu Amor', que é o segundo single. Vamos lançar mais dois singles nos próximos meses e a nossa perspectiva é podermos lançar álbum em novembro ou dezembro. Estamos pronto, está tudo afinado para que isso aconteça", adianta.

Entre novas canções, o artista vai viajar pelo mundo com a sua nova digressão "É uma digressão que vai passar quase pelos quatro cantos do mundo. E vamos cantar, para além de Portugal, em Angola, em Moçambique, e não só. Este ano vamos ao Canadá, aos Estados Unidos e, se tudo correr bem, vamos ao Brasil também", adianta o músico ao SAPO Mag.

"Vai ser uma digressão muito mais internacional, que passa pelas minhas terras queridas, Angola e Portugal, naturalmente, mas depois atravessa outros mundos, outros palcos pelo mundo afora", sublinha.