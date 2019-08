Reveja o direto:

Esta quarta-feira, dia 7 de agosto, às nove da noite, Blaya abre o Palco MEO e promete "fazer gostoso" com os seus singles de sucesso. A cantora portuguesa vai aquecer o público para a banda Years & Years, que prometem passear pelos temas de todos os discos.

Depois da meia-noite, é a vez do "furacão" Anitta subir ao Palco MEO. Na Zambujeira do Mar, a artista brasileira vai desfilar por todos os seus singles de sucesso, começando em "Show das Podersoas" e terminando em "Muito Calor". A noite do primeiro dia fecha do Steve Aoki.

Para que se possa juntar à "tribo", o SAPO Mag vai diariamente mostra-lhe os melhores momentos. Além disso, poderá acompanhar em direto as entrevistas com os artistas que vão passar pelos vários palcos do festival MEO Sudoeste.

As conversas com os convidados poderão ser acompanhadas aqui no SAPO Mag, na homepage do SAPO e no Facebook do SAPO. Durante as entrevistas, poderá colocar questões aos artistas que vão passar pelo stand do SAPO no MEO Sudoeste.