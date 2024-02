Depois das confirmações de Da Weasel e Matuê, há mais um nome confirmado para o cartaz da edição de 2024 do festival Sudoeste.

Após as atuações em 2014, quando tinha apenas 17 anos, em 2016 e em 2017, Martin Garrix regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. O DJ atua no dia 7 de agosto.

O Festival Sudoeste regressa à Zambujeira do Mar de 7 a 10 de agosto de 2024. Os bilhetes para a edição de 2024 do Festival Sudoeste já se encontram à venda.