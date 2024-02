Anitta vai regressar a Portugal no verão para atuar no Sudoeste. A cantora brasileira vai subir ao palco principal da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no dia 9 de agosto.

A artista vai ser a cabeça de cartaz do penúltimo dia da edição de 2024. Da Weasel, Martin Garrix, Van Zee e Matuê também vão subir ao palco principal do Sudoeste.

"Desde que estourou no Brasil, há dez anos, Anitta tornou-se a artista líder de uma nova geração da música latino-americana, quebrando barreiras e encorajando o empoderamento feminino por todo o mundo. Como a maior estrela pop feminina brasileira do mundo, a cantora, compositora, bailarina, atriz e, ocasionalmente, apresentadora de programas de televisão, acumula mais de 65 milhões de seguidores no Instagram e mais de 17 milhões de assinantes no YouTube, totalizando perto de 8 mil milhões de visualizações", lembra a organização em comunicado.