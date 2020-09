A rubrica @SAPO Mag regressa esta quarta-feira, dia 9 de setembro, com os Átoa. A conversa com Guilherme Alface, membro da banda, poderá ser acompanhada a partir das 17h30 no Instagram do SAPO - poderá ver depois a entrevista aqui no SAPO Mag.

"Não Pertenço Aqui" é o mais recente single dos Átoa. A canção é a primeira de #VilaAlvaSessions, "um projeto de partilha de arte em que todos os participantes partilharam a sua". "Por mais clichê que possa soar este projeto só foi possível porque todos deram o máximo para que tudo corresse a 200%. Esperemos que todos vocês gostem tanto do resultado final como nós", frisam os Átoa nas redes sociais.

Os concertos de 2020 do grupo de Guilherme Alface, João Direitinho, Mário Monginho estão a ser remarcados para 2021. Nos próximos meses, os Átoa prometem revelar mais novidades.