"Historicamente, suas digressões e espetáculos, sempre esgotados, proporcionam experiências incomparáveis aos seus fãs, com destaque para a presença de palco do rapper canadiano e as suas interações com o público. Com o impressionante título de artista mais divulgado de 2018, a apresentação de Drake deverá ficar marcada como uma das inesquecíveis do festival", frisa a organização.

Ellie Goulding também promete animar a primeira noite do festival. A cantora conhecida por temas como "Close To Me", "Lights" ou "Love Me Like You Do" sobe ao Palco Mundo depois de Bebe Rexha e do DJ brasileiro Alok.

Já no sábado, dia 28 de setembro, os Foo Fighters têm a missão de fechar o Placo Mundo na Cidade do Rock. "Da última vez que estiveram no Rock in Rio, em 2001, os Foo Fighters fizeram uma apresentação contagiante (...) Agora, o público poderá mais uma vez cantar a uma só voz os hinos que os Foo Fighters acumulam em mais de 20 anos de carreira", lembra a organização.

Os Weezer, Tenacious D e CPM 22 +Raimundos também prometem contagiar o público no segundo dia do Rock in Rio Brasil.

No dia 29 de setembro, os Bon Jovi são o maior destaque no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Dave Matthews Band, The Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo completam o cartaz do último dia do primeiro fim de semana do Rock in Rio Brasil 2019.

Depois de uns dias de pausa para recarregar energia, o festival regressa a 3 de outubro. Na primeira noite, os protagonistas são os Red Hot Chili Peppers, que regressam a uma "casa" que já conhecem bem. "Os Red Hot Chili Peppers detém até hoje, desde 2001, o recorde de público em uma noite do Rock in Rio, quando reuniram 250 mil", recorda o Rock in Rio.

Com novas canções na bagagem, os Panic! At The Disco também serão um dos destaques do dia 3 de outubro. Nile Rodgers & Chic e os Capital Inicial completam o cartaz.

O quinto dia do Rock in Rio Brasil será dedicado aos fãs do metal. "O Rock in Rio vai oferecer não só uma noite para recordar, mas também histórica. Depois de uma edição sem os tradicionais metaleiros na Cidade do Rock, em 2017, a organização do Rock in Rio tem um presente especial aos fãs com um dia inteiro dedicado ao género musical. Será um 'revival' da primeira edição do evento, em 1985, quando as noites com essas bandas de heavy metal levaram mais de 300 mil pessoas ao evento", frisa a organização.

Iron Maiden, Scorpions (com convidados especiais), Helloween e Sepultura são os destaques do dia dedicado ao metal.

No dia 5 de outubro, o ambiente na Cidade do Rock promete ser completamente diferente - depois do metal, o dia será inteiramente pop. P!nk é o grande destaque do sexto dia do festival: "a cantora vai levar ao festival um concerto completo da “Beautiful Trauma”, considerada a digressão mais bem-sucedida da 'superstar' do pop mundial".

Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta também vão passar pelo Palco Mundo no dia 5 de outubro.

A edição de 2019 do Rock in Rio na Cidade Maravilhosa chega ao fim no dia 6 de outubro. Muse, Imagine Dragons, Nickelback e os Paralamas Do Sucesso vão ter a missão de fechar o festival.

Ao longo de sete dias, o Rock in Rio Brasil vai contar com centenas de artistas, espalhados pelos vários palcos. Seal, Jessie J, Slayer, Charlie Puth, Anavitória, Silva e Lulu Santos, Projota e Elza Soares são alguns dos destaques do Palco Sunset, que vai receber ainda os portugueses Capitão Fausto, Blaya, Carolina Deslandes e Agir, que vão partilhar o palco com os Terno, Lêlle, Melim e Rael, respectivamente.

Kura, Diego Miranda, Kamala também vão passar pela Cidade do Rock no dia 28 de setembro. Os DJs portugueses vão subir ao palco New Dance Order.

No dia 5 de outubro, haverá ainda um concerto para celebrar os 30 anos do funk e recordar MC Sapão, artista que faleceu este ano e que iria atuar no Palco Sunset. O espetáculo vai contar com Kevinho, Ludmilla, Fernanda Abreu, Buchecha e a Funk Orquestra.